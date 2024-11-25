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Сегодня, 01:28

Разин — о победе над «Сибирью»: «Неплохой результат, но реализация хромает»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

«Молодцы, что сыграли дисциплинированно. Психологическое состояние команды сейчас не лучшее, хотя мы выиграли последние шесть из восьми матчей. Это неплохой результат, но реализация хромает, из-за этого присутствует нервозность. Победы даются тяжело, надо немного раскрепоститься, чтобы стало полегче. Отличная дисциплина, учли урок прошлого матча с «Сибирью», когда привозили себе голы. Сыграли строго и надежно. Вовченко в последних матчах набрал кондиции, которые были до травмы. Их тройка в каждой игре создает моменты, но реализация хромает. Когда забиваешь гол, тебя это вдохновляет. Он провел один из лучших матчей: и забил, и в обороне отрабатывал. Пресс и Михайлис пропустили матч из-за ротации», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Магнитка» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» (25 очков) — на восьмой строчке. Для новосибирской команды это шестое поражение в семи последних встречах.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
Андрей Разин

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