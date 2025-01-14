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Сегодня, 03:58

Разин — о победе над «Сочи»: «Во втором периоде все пошло на самотек, играли слабо»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:2).

«Мы хорошо играли в первом периоде, но что случилось во втором, я не знаю. Все пошло на самотек, играли слабо, без дисциплины. В третьем периоде собрались, в этом отрезке ребята молодцы. Если б в первом периоде у нас была лучше реализация, то игра сложилась бы поспокойнее. В третьем периоде хотели что-то изменить, чтобы ребята взбодрились. Мы вернулись к прошлогодним сочетаниям. Гололобов выглядел неплохо. К защитникам претензий нет», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

Магнитогорцы одержали девятую победу подряд и с 58 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сочи» потерпел тринадцатое поражение в последних 15 играх.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
Андрей Разин
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