Разин — о поражении от «Салавата»: «При счете 4:2 тут же пропустили, такого быть не должно»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:6).

«Думаю, что игра понравилась болельщикам. Шикарный матч. Жалко, что мы уходим с отрицательными эмоциями. Хочется отметить вратаря «Салавата Юлаева», потому что мы играли лучше, создавали очень много моментов. Сашка Самонов — молодчик! В нужные моменты подтащил. Два плохих момента было у нашей команды. При счете 4:2 тут же пропустили гол, такого быть не должно. Ну, и конечно, пятую шайбу сами себе привезли», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 69 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Металлург» с 66 очками — на 5-й строчке «Востока».