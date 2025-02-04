Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:13

Разин — о поражении от «Салавата»: «При счете 4:2 тут же пропустили, такого быть не должно»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:6).

«Думаю, что игра понравилась болельщикам. Шикарный матч. Жалко, что мы уходим с отрицательными эмоциями. Хочется отметить вратаря «Салавата Юлаева», потому что мы играли лучше, создавали очень много моментов. Сашка Самонов — молодчик! В нужные моменты подтащил. Два плохих момента было у нашей команды. При счете 4:2 тут же пропустили гол, такого быть не должно. Ну, и конечно, пятую шайбу сами себе привезли», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 69 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Металлург» с 66 очками — на 5-й строчке «Востока».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Андрей Разин
Читайте также
СМИ сообщили о возобновлении поставок США оружия ВСУ после небольшой паузы в январе
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
Вышли на слежку: кто стоит за взрывом в «Алых парусах»
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Популярное видео
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя