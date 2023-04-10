Разин: «Уже 30 лет прошло, и я очень рад вернуться в «Металлург»

Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал свое назначение в клуб из Магнитогорска.

«Во-первых, это большая ностальгия. Я вспоминаю, как в 21 год приехал в Магнитогорск. Уже 30 лет прошло, и я очень рад вернуться, тем более в топ-клуб с задачей выиграть Кубок Гагарина. Одни положительные эмоции! Ну и вообще город для меня родной — у меня жена из Магнитогорска, так что мы каждое лето приезжали к родственникам. С болельщиками у меня всегда складываются хорошие отношения, и это не хвалебные слова в свой адрес, а констатация факта. Везде, где я работаю — процент посещаемости растет. Сделаю все, чтобы эту статистику не испортить!» — цитирует Разина официальный сайт команды.

В качестве игрока Разин выступал за «Металлург» с 1994 по 1996 год, с 1997 по 2001, а затем и с 2004 по 2005.

За «Металлург» в регулярных чемпионатах и плей-офф Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 (83 + 154) очков. В еврокубках — 29 матчей, 9 голов, 14 передач. В период выступления за «Металлург» в сборной России — 19 матчей, 6 голов, 10 передач.