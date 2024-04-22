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22 апреля, 23:09

Разин — о возможной победе «Металлурга» в Кубке Гагарина: «Я не на расслабоне, но я всегда был уверенным человеком»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением о победе команды над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ. Он рассказал, какие чувства испытывает, находясь в шаге от победы в Кубке Гагарина.

«Тревожно мне было, когда я в Саратове работал. И из этой задницы вылезти было очень тревожно. А сейчас я играю в финале, и мне весело. Я не на расслабоне, но я уже повторял, что всегда был уверенным в себе человеком, но не самоуверенным. Хочется эту уверенность передать ребятам, чтобы они не думали о последнем шаге, а просто выходили и играли в хоккей», — сказал Разин на пресс-конференции.

Магнитогорцы повели в серии со счетом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.

Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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