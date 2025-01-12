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Сегодня, 18:10

Разин рассказал, как избил милиционера за обман в 90-х

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» поделился историей, как в молодости едва не получил уголовное обвинение.

«Один товарищ предложил открыть бизнес: возить на продажу машины из Германии. Человек просто решил на мне заработать. Взял деньги, привез совсем плохие машины... Я сильно попал. Потом выбивал из него деньги. Спустя год выловил его и сильно избил, а он оказался сотрудником милиции. Меня скрутили — но, так как я был хоккеистом, быстро отпустили», — рассказал «СЭ» тренер.

Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года, под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина в сезоне-2023/24. Также 51-летний россиянин известен по работе с «Автомобилистом», «Югрой», «Адмиралом» и «Северсталью» в КХЛ.

Андрей Разин. «У меня на глазах один мужик в автобусе пырнул другого ножом». Самое необычное интервью Разина — об ужасах 90-х, любви и деньгах

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Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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