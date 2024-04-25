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Сегодня, 07:35

Разин рассказал, как поверил во вратаря Набокова

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о прогрессе молодых хоккеистов клуба.

— Расскажите про Илью Набокова. Вы рисковали, сделав на него ставку как на первого номера — а он стал MVP.

— У нас есть такая игра «суперсерия», когда после утренней раскатки тренеры выходят против неиграющего состава. И Илюха своим отношением к делу в этих казалось бы шуточных матчах все показал — он творил в них чудеса. И этот факт многое предрешил — то, что я в него поверил. Честно, так и было. Он буквально на ушах стоял.

Был еще момент, когда я его поставил в матче с «Витязем», а обычно после трех пропущенных голов в первом периоде я меняю вратаря. А тогда у меня промелькнула мысль, что если я так поступлю, я парня просто сломаю, и я не стал это делать. В итоге победили 4:3.

По ходу сезона было видно, что ему надо набраться опыта = и чтобы он дошел до этих высот, надо прощать ему какие-то ошибки. Но сам коллектив, ребята в итоге в него сильно поверили.

— Силантьев, Юров, Гребенкин, Канцеров — у вас столько молодых хоккеистов заиграли на высоком уровне. Это тоже был риск, даже определенная тренерская наглость.

— Они же не с первых тренировки начали играли в первом звене, а потихонечку доказывали, терпели. Где-то их хорошие действия не оценивали, а плохие — наоборот, на них пальцем тыкали. Не было такого, что взяли — и сразу попали в первое звено. Они сами своей работой и трудом доказали, что готовы к этому.

Андрей Разин. «Если бы я не верил, что выиграю Кубок Гагарина, зачем работать?» Эксклюзив с Андреем Разиным
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Илья Набоков
Кубок Гагарина
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