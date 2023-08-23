Разин рассказал, когда к «Магнитке» присоединятся легионеры

Сегодня, 20:09
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, когда к магнитогорской команде присоединятся нападающие Жан-Себастьян Ди и Люк Джонсон.
«Джонсон и Ди в лучшем случае выйдут на тренировку с «Металлургом» только 30 августа. Они еще не в России», — сказал Разин.
Новичок «Магнитки» Ди вошел в топ-10 самых дорогих игроков КХЛ. Прошедший сезон 29-летний канадец провел в системе «Аризоны», большую часть которого выступал за фарм-клуб «Тусон Роудраннерс».
28-летний Джонсон играл за «Рокфорд Айс Хогс», «Чикаго», «Миннесоту», «Айову Уайлд», «Манитобу Мус» и «Сан-Хосе». В предыдущем сезоне на счету Джонсона 67 матчей за «Барракуд» в АХЛ и 18 (8+10) очков. Всего в АХЛ форвард принял участие в 350 играх и набрал 150 (76+74) баллов. В НХЛ на счету Люка 32 матча и 2 (1+1) очка.
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