Сегодня, 20:32

Разин снял Кузнецова с игры против «Автомобилиста» после первого периода

Алина Савинова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин вывел форварда команды Евгения Кузнецова из игры по ходу матча FONBET чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

33-летний хоккеист сыграл 2 минуты 59 секунд в первом периоде (пять смен), а все оставшееся время провел на скамейке запасных.

«Сегодня было очень много потерь с его стороны. Он не вошел в ритм», — объяснил свое решение Разин на пресс-конференции.

Матч прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 5:4 в пользу «Металлурга».

Кузнецов перешел в «Магнитку» в начале октября. На его счету 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26, в которых он отметился 7 результативными передачами.

