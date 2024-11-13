Разин в жесткой форме раскритиковал журналистов после поражения от «Трактора»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал ряд журналистов, которые пишут негативные материалы о нем.

13 ноября магнитогорцы дома уступили в дерби «Трактору» со счетом 0:4 в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Я на пресс-конференциях стараюсь отвечать развернуто, не отказываю в интервью. Отказываю только одному изданию, потому что они перегнули палку и не вызывают у меня уважения. Я никогда не дам им интервью.

Остальные — хотите меня обсирать, не могу подобрать другого слова — обсирайте. Я вас не ругаю. Могу одно сказать: я как работал, так и работаю. Еще разу могу подтвердить — я уверенный в себе человек. Что будет, то будет. В любой ситуации можно взять себя в руки и выкарабкаться.

Я могу сказать корреспондентам: собаки лают, караван идет. Хотите [ругать] — это ваше дело. Бывают ситуации, когда тяжело выкарабкиваться, и много собак тявкает. У меня таких было полно — «Автомобилист», «Югра», Адмирал», Северсталь»... Я все это пережил.

Сейчас у меня нет к вам претензий. Хотите так говорить — говорите. Просто когда вы, конкретные люди, перегибаете палку, я для вас закрыт. Можете обижаться или не обижаться — до свидания», — заявил тренер.

Разин возглавяет «Металлург» с весны 2023 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством выиграла Кубок Гагарина.

В текущем розыгрыше КХЛ «Магнитка» идет на 6-м месте Западной конференции, набрав 27 очков в 27 матчах.