Разин высказался о победе «Металлурга» над ЦСКА

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

«На предсезонке я экспериментировал с составом, Павел Акользин и Максим Карпов играли в одной связке, у них неплохо получалось, они забивали. Решили сегодня вернуться к этому сочетанию. Сегодня было робкое начало. Пропустили гол, была еще пара моментов, когда соперник мог забивать. Первый гол нас вдохновил и добавил силенок. Дальше играли хорошо, многое получилось. Получилось большинство, получилось меньшинство. Но всегда есть к чему стремиться. Игра Михайлиса? Играл по заданию, выполнял много черновой работы», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» одержал первую победу в сезоне-2023/24, команда поднялась на третье место в таблице Восточной конференции КХЛ с 3 очками в 2 матчах. ЦСКА идет на восьмой строчке Запада с 2 очками в 3 играх.

«Металлург» проведет следующий матч на выезде против московского «Динамо» 7 сентября, ЦСКА предстоит встретиться с «Нефтехимиком» 8 сентября.