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5 сентября, 22:39

Разин высказался о победе «Металлурга» над ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

«На предсезонке я экспериментировал с составом, Павел Акользин и Максим Карпов играли в одной связке, у них неплохо получалось, они забивали. Решили сегодня вернуться к этому сочетанию. Сегодня было робкое начало. Пропустили гол, была еще пара моментов, когда соперник мог забивать. Первый гол нас вдохновил и добавил силенок. Дальше играли хорошо, многое получилось. Получилось большинство, получилось меньшинство. Но всегда есть к чему стремиться. Игра Михайлиса? Играл по заданию, выполнял много черновой работы», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» одержал первую победу в сезоне-2023/24, команда поднялась на третье место в таблице Восточной конференции КХЛ с 3 очками в 2 матчах. ЦСКА идет на восьмой строчке Запада с 2 очками в 3 играх.

«Металлург» проведет следующий матч на выезде против московского «Динамо» 7 сентября, ЦСКА предстоит встретиться с «Нефтехимиком» 8 сентября.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/05/519040.html
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Андрей Разин
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3 Динамо Мн 2 2 0 4
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7 Динамо 2 1 1 2
8 ЦСКА 3 1 2 2
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10 Сочи 2 0 2 0
11 Витязь 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 2 2 0 4
2 Автомобилист 2 2 0 4
3 Металлург Мг 2 1 1 3
4 Авангард 1 1 0 2
5 Амур 2 1 1 2
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