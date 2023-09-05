Разин высказался о победе «Металлурга» над ЦСКА

5 сентября, 22:39
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
«На предсезонке я экспериментировал с составом, Павел Акользин и Максим Карпов играли в одной связке, у них неплохо получалось, они забивали. Решили сегодня вернуться к этому сочетанию. Сегодня было робкое начало. Пропустили гол, была еще пара моментов, когда соперник мог забивать. Первый гол нас вдохновил и добавил силенок. Дальше играли хорошо, многое получилось. Получилось большинство, получилось меньшинство. Но всегда есть к чему стремиться. Игра Михайлиса? Играл по заданию, выполнял много черновой работы», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
«Металлург» одержал первую победу в сезоне-2023/24, команда поднялась на третье место в таблице Восточной конференции КХЛ с 3 очками в 2 матчах. ЦСКА идет на восьмой строчке Запада с 2 очками в 3 играх.
«Металлург» проведет следующий матч на выезде против московского «Динамо» 7 сентября, ЦСКА предстоит встретиться с «Нефтехимиком» 8 сентября.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|4
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|11
|Витязь
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Амур
|2
|1
|1
|2
|6
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|7
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|6.09
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|6.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|- : -
|6.09
|19:00
|
Локомотив – Трактор
|- : -
|6.09
|19:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.09
|19:00
|
Ак Барс – Сочи
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Амур
|- : -