Разин заявил, что ему по силам возглавить большой клуб

Бывший главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, что думает о словах критиков. Некоторые считают, что специалист не готов возглавить большой клуб.

«Во-первых, я уверен в своих силах! А, во-вторых, чтобы сразу ответить всем критикам, — я сам был звездным игроком! У меня есть два «Золотых шлема», «Золотая клюшка»! Не так много хоккеистов в КХЛ, которые переплюнули меня. И при этом я как-то уживался с тренерами и знаю, как ведут себя игроки по отношению к тренеру. Прекрасно понимаю психологию хоккеистов, достигших своего пика или уставших от того, что он никак не могут выиграть кубок, или тех, кто прошел пик и его карьера тихонько катится вниз. И, зная все это, могу раскрыть сильные стороны каждого», — цитирует Разина Betonmobile.ru