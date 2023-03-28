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Сегодня, 10:28

Разин заявил, что ему по силам возглавить большой клуб

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, что думает о словах критиков. Некоторые считают, что специалист не готов возглавить большой клуб.

«Во-первых, я уверен в своих силах! А, во-вторых, чтобы сразу ответить всем критикам, — я сам был звездным игроком! У меня есть два «Золотых шлема», «Золотая клюшка»! Не так много хоккеистов в КХЛ, которые переплюнули меня. И при этом я как-то уживался с тренерами и знаю, как ведут себя игроки по отношению к тренеру. Прекрасно понимаю психологию хоккеистов, достигших своего пика или уставших от того, что он никак не могут выиграть кубок, или тех, кто прошел пик и его карьера тихонько катится вниз. И, зная все это, могу раскрыть сильные стороны каждого», — цитирует Разина Betonmobile.ru

В первом раунде плей-офф КХЛ «Северсталь» уступила ЦСКА со счетом 3-4 в серии. После этого Андрей Разин, тренировавший команду из Череповца с 2018 года, ушел в отставку.

КХЛ
Андрей Разин
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