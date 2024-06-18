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Сегодня, 14:15

Разин заявил, что лучший период карьеры Радулова и Шипачева уже позади

Алина Савинова
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, почему нападающие Александр Радулов и Вадим Шипачев не подходят магнитогорской команде.

Оба хоккеиста покинули казанский «Ак Барс» в это межсезонье.

Вадим Шипачев. «Неприятно, что случилось в Казани». Шипачев — о переходе в минское «Динамо»

«Это хорошие хоккеисты, но их лучший период карьеры уже позади. Им будет очень тяжело находиться не на ведущих ролях. В команде «Металлург» сейчас в основном собраны хоккеисты нового поколения. Каждый из них стремится стать лидером. Это одна из мотиваций команды!» — написал Разин в своих соцсетях.

14 июня «Ак Барс» обменял Шипачева в минское «Динамо». В обмен на 37-летнего форварда казанский клуб получит денежную компенсацию.

37-летний Радулов продолжит карьеру в «Локомотиве». Ярославская команда подписала контракт с форвардом на один сезон. Сообщалось, что зарплата игрока составит 70 миллионов рублей в год.

Александр Радулов
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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