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Сегодня, 14:18

Разин заявил, что раньше Юров не получал в «Металлурге» такого доверия

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что думает об игре Павла Акользина, Максима Карпова и Данилы Юрова в нынешнем сезоне КХЛ.

«Они все разные. Даня Юров — молодой. Просто до меня, наверное, все-таки не получал такого доверия, как сейчас. Но раз он справляется с этим доверием, ему дороги открыты, зеленый свет с нашей стороны. Макс Карпов — мастеровитый игрок с громадным опытом. Он профессионал с большой буквы. Поэтому здесь нет ничего удивительного, что он так хорошо играет. Паша Акользин тоже, я считаю, мы его немного на другие роли поставили», — цитирует Разина Metaratings.ru.

В этом сезоне Юров отметился 13 голами и 20 результативными передачами в 44 матчах. Акользин набрал 17 (12+5) очков результативности в 47 встречах, а Карпов — 28 (8+20) очков в 44 играх.

Данила Юров
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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