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Сегодня, 14:11

Рэддиш — о Кучерове: «Мне очень повезло быть частью его достижений»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Тампы» Даррен Рэддиш заявил, что рад стать автором гола с 600-й передачи Никиты Кучерова в НХЛ.

«Это было нечто особенное. Я отдал ассист на его 100-ю результативную передачу в прошлом году в конце сезона, так что мне очень повезло быть частью его достижений. Он отличный игрок, и он заслуживает всех похвал», — цитирует Рэддиша пресс-служба клуба.

Кучеров отдал свой 600-й ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:1).

Он стал вторым игроком в истории «Лайтнинг» достигшим этой отметки после защитника Виктора Хедмана и шестым среди россиян за всю историю лиги.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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