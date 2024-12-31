Рекордный мишкопад! В Уфе собрали более 6,5 миллиона рублей на благотворительность

По итогам акции было направлено 6 750 359 рублей в благотворительный фонд «Потерь нет».

В заключительном матче 2024 года «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Барысом» — 6:0. После матча болельщики устроили благотворительный мишкопад. Все средства по итогам акции были направлены в фонд «Потерь нет». Организация занимается системной помощью детям в решении проблем с онкологическими заболеваниями.

По итогам мишкопада ДоброFON совместно с уфимским клубом и партнерами направил на благотворительность 6 750 359 рублей!

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