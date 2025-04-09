Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

9 апреля, 13:08

Ремпал признан лучшим нападающим первого раунда плей-офф КХЛ, Демидов — лучший новичок

Сергей Разин
корреспондент
Иван Демидов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

КХЛ определила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем признан Никита Серебряков из «Авангарда», одержавший четыре победы в шести матчах при коэффициенте надежности 1,57.

Григорий Дронов из «Трактора» стал лучшим защитником. Он набрал 7 (2+5) очков в шести матчах.

Лучшим нападающим признан форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал, набравший 10 (6+4) очков в 7 матчах с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан нападающий СКА Иван Демидов, на счету которого 5 (3+2) очков с показателем полезности «-1».

Григорий Дронов
Иван Демидов
Никита Серебряков
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Читайте также
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, второй раунд: четвертьфинал плей-офф в перекрестном формате
«Ак Барсу» нужны перемены. Второй раунд — потолок для этой команды
«Авангард» продлит контракт с Ги Буше до 2027 года
Ги Буше — о вылете «Авангарда»: «Не можем просить большего от игроков. «Локомотив» — настоящая машина»
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян: «Когда горели 1-3 и выиграли в овертайме, поняли, что можем вытянуть серию со «Спартаком»
«Локомотив» — «Авангард»: видеообзор матча Кубка Гагарина
«Локомотив» — в полуфинале! «Авангард» спасся после кошмарных 40 минут, но пропустил в невероятном овертайме
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя