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Сегодня, 00:28

Ремпал — о победе над «Сочи»: «Непростой матч. Главное, что «Салават» победил»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:2 Б).

— Непростой получился матч, команда соперников здорово действовала, — приводит слова Ремпала официальный сайт клуба. — Это упорная команда, так что здорово, что удалось победить. Немного медленно начинали, в том числе и я. Где-то сказывается расписание матчей, разрыв между играми. Но главное, что победили.

— Как вам игра Семена Вязового?

— Он невероятен. Семен держал нас в игре и держал на весь матч.

— Последние несколько матчей как на качелях. Что нужно, чтобы действовать более стабильно?

— Не думаю, что нужно много что менять. Так происходит, что накапливается усталость, но не скажу, что мы плохо играем.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 16 очками — на 10-й строчке таблицы «Запада».

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