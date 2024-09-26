Сегодня, 10:21
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3).
— Хорошая игра с сильным соперником, — приводит слова Ремпала официальный сайт клуба. — Мы сыграли невероятно. Уступали в счете, но проявили характер. В Магнитогорске нам немного не хватило времени, чтобы отыграться. Здесь мы вовремя включились и смогли спасти матч.
— Большинство стало ключевым фактором?
— Да. Здорово, что удалось реализовать свои попытки. Мы все еще в поисках оптимальной химии друг с другом. Продолжаем работать над собой. Пока знакомимся друг с другом.
— Насколько этот выезд получился непростым?
— Были сильные соперники. Здорово, что удалось взять четыре очка. Сейчас важно отдохнуть, пока будет пауза.
«Салават Юлаев» (12 очков) поднялся на третье место в Восточной конференции. «Трактор» (10) идет пятым на «Востоке».