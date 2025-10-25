Ремпал вернулся в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» объявил о возвращении нападающего Шелдона Ремпала. Ранее «СЭ» сообщал, что уфимский клуб достиг договоренности о подписании контракта с 30-летним канадцем сроком до конца сезона-2025/26.

Ремпал выступал за «Салават» в прошлом сезоне, после чего присоединился к «Вашингтону». Он сыграл за «Кэпиталз» лишь в двух предсезонных матчах, а позднее был выставлен клубом на драфт отказов.

За «Салават» форвард провел 68 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ-2024/25 и набрал 61 (31+30) очко, став четвертым в списке лучших бомбардиров сезона. В плей-офф на его счету 21 (8+13) очко в 19 играх.