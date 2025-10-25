Видео
25 октября, 18:29

Ремпал вернулся в «Салават Юлаев»

Алина Савинова

«Салават Юлаев» объявил о возвращении нападающего Шелдона Ремпала. Ранее «СЭ» сообщал, что уфимский клуб достиг договоренности о подписании контракта с 30-летним канадцем сроком до конца сезона-2025/26.

Ремпал выступал за «Салават» в прошлом сезоне, после чего присоединился к «Вашингтону». Он сыграл за «Кэпиталз» лишь в двух предсезонных матчах, а позднее был выставлен клубом на драфт отказов.

За «Салават» форвард провел 68 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ-2024/25 и набрал 61 (31+30) очко, став четвертым в списке лучших бомбардиров сезона. В плей-офф на его счету 21 (8+13) очко в 19 играх.

3

  • Давлет Нурпиисов

    Транзитом в Ак барс... однозначно

    25.10.2025

  • Андрей Горин

    С возвращением, 56-й!

    25.10.2025

  • За спорт!

    Нормуль.

    25.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Салават Юлаев
    Шелдон Ремпал
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
