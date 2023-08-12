Рендулич рассказал, что с радостью принял решение продолжить карьеру в КХЛ

Хорватский новичок хоккейного клуба «Сочи» Борна Рендулич заявил, что с радостью принял решение продолжить карьеру в КХЛ и назвал свой переход отличным решением.

«Сочи» — классная организация. Все идет хорошо. Мне всего лишь 31 год, меня рано записывать в ветераны. Тем более что я чувствую себя на 22. Последние четыре года я демонстрирую свою лучшую форму. Потому таких вопросов даже не должно стоять. Покажу свой максимум в новом сезоне, уверен в этом. Пока я играл в Германии, однажды мне позвонил мой агент Алеша Пилко и спросил, хочу ли я продолжить карьеру в КХЛ. Я ответил: «Да, это интересно, почему бы и нет». В течение месяца он снова позвонил мне и предложил рассмотреть возможность подписать контракт с «Сочи». Для меня это был отличный вариант, я согласился. Со всеми одноклубниками уже пообщался. Мы живем достаточно близко друг с другом — на Имеретинке. Все ребята знают английский, со всеми комфортно общаться. Я знал, куда еду. Я уже играл в России, поэтому знаком с менталитетом россиян», — приводит слова Рендулича РИА «Новости».

Он также опроверг информацию, что мог продолжить карьеру в «Адмирале».

Рендулич выступал в КХЛ за «Витязь» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2022/23 форвард играл за немецкий «Адлер Мангейм», в составе которого набрал 41 (17+24) очко в 56 матчах.

31 мая 31-летний нападающий подписал контракт с «Сочи» на один год.