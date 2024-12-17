Фазель: «Российский хоккей жив. КХЛ на очень высоком уровне, прогресс хороший»

Почетный глава Международной федерации хоккея (ИИХФ), руководитель судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель в разговоре с «СЭ» оценил развитие российского хоккея в 2024 году.

«Прогресс в российском хоккее хороший. КХЛ находится на очень высоком уровне, мне нравится это. Посмотрим, как в будущем мы будем развиваться, как мы будем решать различные проблемы. Могу сказать однозначно, что российский хоккей жив», — сказал Фазель «СЭ».

В сентябре президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что Фазель продолжит возглавлять судейско-экспертную комиссию КХЛ.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. 12 декабря генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что подвижек в сторону допуска российской национальной команды к участию в соревнованиях на данный момент нет.