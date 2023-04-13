Рейдеборн: «То, что в финале ЦСКА сыграет с «Ак Барсом», важно для меня»

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн прокомментировал победу над СКА (4-2) в полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

«Две хороших команды сыграли достаточно много тяжелых матчей. Было много силовых приемов. Мы в каждом матче играли хорошо и солидно, не давая сопернику большого количества возможностей, а также были эффективными в плане своих моментов. Счет 7:3 в прошлом матче был не по игре. У нас был тяжелый старт, когда мы пропустили две шайбы. Но мы не останавливались и продолжали работать. У нас хорошая команда.

Конечно, то, что в финале мы сыграем с «Ак Барсом», важно для меня. Но это важно ровно настолько, насколько и для остальных ребят. Мы в финале, у нас есть шанс выиграть. Нужно показать лучшую игру, потому что у «Ак Барса» хорошая команда с отличными игроками. Они играют в простой, но умный хоккей. В этом плей-офф старался по максимуму следить за ними. Это команда, которая в любой ситуации может найти путь к победе. Мы должны все время играть умно и жестко. ЦСКА выиграл много матчей на выезде в плей-офф. Конечно, хотелось бы начать серию дома, но мы хорошо играем в гостях. Так что, это неважно. Мы готовы выигрывать серию», — цитирует «РБ Спорт» Рейдеборна.

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.