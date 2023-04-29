Рейдеборн: «Если ЦСКА хочет, чтобы я остался в команде, то готов к переговорам»

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн ответил на вопрос, подпишет ли он новый контракт с клубом.

«Пока не знаю. Во время плей-офф не веду никаких переговоров. Уже скоро я стану свободным агентом и тогда посмотрим. Если ЦСКА хочет, чтобы я остался в команде, то готов к переговорам. Но пока не знаю, как все будет», — приводит «РБ Спорт» слова Рейдеборн.

Хоккеист перешел в ЦСКА в сезоне-2020/21, подписав двухлетний контракт с московским клубом.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.