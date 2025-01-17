Рид Буше обновил клубный снайперский рекорд «Авангарда» в КХЛ

Сегодня, 18:41
Нападающий Рид Буше забросил 145-ю шайбу за «Авангард» и стал лучшим снайпером в истории клуба, сообщает пресс-служба КХЛ.
Канадец сделал дубль в матче против ЦСКА. Таким образом, хоккеист побил показатель Александра Пережогина, в активе которого 144 шайбы. На третьем месте в списке снайперов находится Александр Попов с 90 шайбами. На четвертом и пятом местах располагаются Сергей Широков (76) и Кирилл Семенов (75) .
Вместе с «Авангардом» Буше стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.