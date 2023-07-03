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Сегодня, 11:56

Римашевский: «Хочу закрепиться в основной команде «Динамо» и хорошо провести сезон»

Алина Савинова
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Нападающий системы московского «Динамо» Егор Римашевский поделился планами на следующий сезон.

«Со здоровьем все хорошо, я залечил свою болячку. Хочу закрепиться в основной команде и хорошо провести сезон. Конечно, мне было обидно получить травму. Хорошо, что меня подбодрили семья и партнеры по команде. Эта поддержка помогла абстрагироваться. Когда вернулся в команду, меня там встретили хорошо. Тренеры дали мне пару игр на то, чтобы вкатиться, потому что я был четыре месяца без игр», — цитирует Римашевского «РБ Спорт».

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2023 года «Сан-Хосе» под 203-м номером. Мероприятие проходило с 28 по 29 июня в Нашвилле (США).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-rimashevskij-hochu-zakrepit-sya-v-osnovnoj-komande-i-horosho-provesti-sezon/
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