Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Пока нельзя говорить, что Кузьмин выбыл до конца сезона»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Глеба Кузьмина.

В матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против омского «Авангарда» (4:2) Кузьмин врезался головой в борт. Хоккеист не смог самостоятельно покинуть игровую площадку.

«Мы подключили московских врачей. Они сделали предварительный диагноз, но им нужно дополнительное обследование пациента. Это в самом деле серьезная травма. Пока нельзя говорить, что Глеб выбыл до конца сезона. Но мы понимаем, что он будет долго лечиться», — приводит слова Баширова matchtv.ru.

В нынешнем сезоне Кузьмин провел пять матчей за «Салават Юлаев», отметившись одной заброшенной шайбой и результативной передачей.