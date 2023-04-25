Баширов: «Оснований говорить о преднамеренном употреблении допинга в «Салавате Юлаеве» нет»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил,ч то оснований утверждать, что в клубе преднамеренно употребляли допинг, нет.

«Пока в силу положения РУСАДА мы не можем комментировать расследование, — цитирует Баширова ТАСС. — Находимся в контакте с РУСАДА, Континентальной хоккейной лигой, Молодежной хоккейной лигой. Согласен, что для нас это проблема. Никаких оснований утверждать, что был преднамеренный прием препаратов, нет. Сейчас мы проводим расследование, соберем достаточную доказательную базу, и после этого проведем отдельную пресс-конференцию».

Ранее стало известно, что в организме у семи хоккеистов «Толпара», который входит в систему «Салавата Юлаева», был найден мельдоний.