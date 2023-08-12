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Сегодня, 18:10

Роберт Хэмилтон: «Кузнецов — яркая личность, у него очень заразительный смех»

Алина Савинова
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Защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон рассказал о знакомстве с форвардом «Вашингтона» Евгением Кузнецовым.

Известный нападающий является воспитанником челябинского хоккея и выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год.

«У Кузнецова очень хороший английский, и мы смогли пообщаться. Его голос всегда слышно в раздевалке — он очень громкий. И у него еще очень заразительный смех. Тебе может не понравиться шутка, но если он смеется, то ты начинаешь смеяться тоже. Кузнецов — яркая личность и еще очень веселый парень. Все парни в команде любят его. А как хоккеист он просто невероятный — быстрый, мастеровитый, один из лучших в мире», — приводит «РБ Спорт» слова Хэмилтона.

Также хоккеист ответил на вопрос, о чем он успел пообщаться с Кузнецовым, когда тот тренировался рядом с «Трактором» на арене.

«Мы перекинулись парой слов у кофемашины в раздевалке. Кузнецов спросил, знаю ли, насколько она старая. И сам ответил, что кофемашине 20-25 лет, потому что она появилась еще до того, как он начал играть за «Трактор». Он настолько забавно это рассказал, что мне до сих пор смешно», — добавил Хэмилтон.

31-летний Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), а также обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона».

Хэмилтон выступает в КХЛ за «Трактор» с ноября 2022 года. В минувшем сезоне 29-летний хоккеист принял участие в 32 играх регулярного чемпионата КХЛ и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+6».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-traktora-he-milton-kuznetsov-yarkaya-lichnost-u-nego-ochen-zarazitel-ny-j-smeh/
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