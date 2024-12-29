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Сегодня, 22:38

Робинсон прокомментировал слухи об обмене из «Трактора» в «Ак Барс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Трактора» Бадди Робинсон рассказал, как реагировал на информацию о возможном обмене в «Ак Барс».

«Да, трудно не видеть некоторые вещи. Я говорил с руководством и своим представителем: все честны и откровенны. Я знаю, что это бизнес. Я счастлив быть здесь. Я в «Тракторе» уже второй сезон — мне здесь нравится. Вы делаете все возможное, чтобы этого не случилось, но если произойдет, то произойдет. Я рад остаться в «Тракторе» до конца сезона, чтобы помочь команде стать лучше», — цитирует Робинсона «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний американец набрал 10 (4+6) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Бадди Робинсон
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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