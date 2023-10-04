Робинсон: «Моя дебютная игра за «Трактор» выдалась не такой, как мы ожидали. Но я буду стараться становиться лучше»

Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон поделился впечатлениями от дебютного выступления за челябинскую команду.

4 октября челябинская команда уступила «Салавату Юлаеву» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (0:4).

«Хочу отметить поддержку болельщиков — они были потрясающими даже в таком матче. Моя дебютная игра выдалась не такой, как мы все ожидали. Но я буду стараться становиться лучше от игры к игре, набирать свою форму. Матч был достаточно равным, соперник использовал свои шансы, а мы — нет. Надо было каждую смену играть так, будто счет на табло 0:0», — приводит пресс-служба КХЛ слова форварда.

Робинсон перешел в «Трактор» 21 сентября, подписав контракт с челябинским клубом до конца сезона-2023/24.

«Трактор» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 15 играх.