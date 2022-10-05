Роман Ротенберг извинился за жест, за который его оштрафовали по итогам матча ЦСКА — СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал штраф спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ за непристойный жест по окончании матча регулярного чемпионата с московским ЦСКА.

«Узнал о штрафе после матча с ЦСКА из СМИ. Игра была очень напряженная, соперник — очень сильным, победа отняла много физических и эмоциональных сил. Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь за него, если он кого-то оскорбил. Не хотел обидеть никого из участников матча, очень уважаю и судей, и соперников. Я уже говорил, что в детстве у меня висел плакат Сергея Федорова, безмерно уважаю его и как игрока, и как тренера. То же самое могу сказать о каждом игроке и всей организации ЦСКА. Надеюсь, что штраф пойдет на развитие детского хоккея. Работаем дальше, готовимся к важной игре со «Спартаком», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.