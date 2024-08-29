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29 августа, 23:34

Тренер СКА Ротенберг: «Сборная России всегда будет выше, чем любой клуб»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поддержку трибун в матче против олимпийской сборной России на турнире имени Николая Пучкова.

Петербуржцы уступили со счетом 4:5 по буллитам, но все равно стали победителями предсезонного турнира.

«В овертайме трибуны кричали не «СКА», а «Россия»? Сборная России всегда будет выше, чем любой клуб. И это правильно. Так и должно быть.

Знаете, сколько гадостей сейчас пишут люди про сборную России? Я не знаю, откуда они пишут. Из Киева или откуда? Надо пробить их ip-адреса. Столько гадостей пишут в России про сборную России. Вот это у меня просто вызывает агрессию, злость. Такого не может быть. Надо задать вопрос, зачем они это делают и живут ли они в России, и как их зовут, и кого они представляют. Я примерно знаю все их фамилии», — сказал Ротенберг.

В первом матче нового сезона КХЛ СКА сыграет в гостях против магнитогорского «Металлурга». Игра состоится 5 сентября.

Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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