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Сегодня, 12:50

Ротенберг — о Деанджело: «Эти люди забивают голы в финалах Кубка Стэнли»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал характеристику новому защитнику команды Тони Деанджело.

Клуб объявил о переходе 28-летнего американца 23 сентября. Он подписал соглашение на один сезон.

— Мы наконец-то нашли праворукого защитника. У нас были долгие переговоры. У нас был праворукий защитник Вячеслав Войнов. Мы долгое время не могли найти ему замену. Приветствуем Энтони Деанджело в Санкт-Петербурге — в лучшем городе мира.

Мы стараемся собирать лучших игроков мира. Хотим, чтобы в СКА всегда были яркие личности, мастера. Энтони уже в Санкт-Петербурге. У нас вчера были переговоры в Ленинградской области. Ее воздух помог нам завершить переговоры.

Таких хоккеистов, как Деанджело, в мире не так много. Вы прекрасно знаете этих игроков, не будем называть их фамилии. Все они лидеры своих команд. Эти люди забивают голы в финалах Кубка Стэнли. Они хорошо играют по синей линии. Такие защитники — это фундамент любой команды, — сказал Ротенберг.

Деанджело в минувшем сезоне выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он провел 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.

Энтони Дианджело
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

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