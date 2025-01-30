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30 января, 23:26

Роман Ротенберг: «Не хочу, чтобы Демидова били в голову. А если он уедет в Америку?»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Хорошая, боевая игра с нашей стороны. Я решил, что развитие молодых ребят важно и выпускал их в третьем периоде. Иван Демидов заигрался, но отмазался за свою ошибку в серии послематчевых бросков.

Саше Никишину было непросто после тяжелой травмы. Но он боец и сыграл сегодня хорошо. Иван Демидов получил удар в голову, немного потерялся, поплыл и допустил ошибку. Арбитры пропустили этот момент. Я не хочу, чтобы его били в голову. У нас ведь нет договоренностей с Америкой, соберет вещи, возьмет и уедет.

«Спартак» (65 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА (63) — на шестой строчке.

6
Иван Демидов
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
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