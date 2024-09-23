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Сегодня, 13:26

Ротенберг: «Деанджело пришел на место Земченка, он получил неприятную травму»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции, посвященной подписанию контракта с Тони Деанджело, заявил, что приход нового защитника не вынудит клуб расстаться с каким-либо игроком.

«Артем Земченок получил очень серьезную неприятную травму в столкновении, — сказал Ротенберг. —  Повреждение как у Егора Яковлева в финале Кубка Гагарина. Тони приходит на его место. Мы не собираемся ни с кем расставаться», — сказал Ротенберг.

Деанджело в минувшем сезоне выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он провел 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.

Тони Деанджело
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг

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