Ротенберг о представителях «Монреаля» на матче СКА — «Локомотив»: «Обсудим с ними развитие Демидова»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал присутствие на матче против «Локомотива» (2:3) специального советника «Монреаля», следящего за Иваном Демидовым.

«Мы всегда рады, когда к нам прилетают гости. На Кубке Первого канала к нам прилетали гости из Южной Африки, Турции, Арабских Эмиратов. Мы всегда очень рады, когда к нам приезжают гости. Но сегодня мы рады, что к нам приехали гости из Монреаля. Они были на арене, которая по праву является лучшей в мире. Также они смотрели нашу игру, и мы обязательно с ними еще обсудим в целом, сравним стиль игры, как наша команда играет, как играют клубы в НХЛ.

Мы всегда обмениваемся опытом, берем многое на вооружение. С Кентом Хьюзом и Венсаном Лекавалье завтра поговорим о том, как развивается Иван Демидов. Они остаются в Санкт-Петербурге еще на одну игру. И, конечно, обсудим, как Иван Демидов развивается, как он добавляет и как он в следующей игре улучшит реализацию. Очень интересно общаться и обмениваться опытом с такими уважаемыми людьми», — сказал Ротенберг.

19-летний Демидов в этом сезоне набрал 20 (6+14) очков в 34 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.