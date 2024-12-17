Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:12

Ротенберг о представителях «Монреаля» на матче СКА — «Локомотив»: «Обсудим с ними развитие Демидова»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал присутствие на матче против «Локомотива» (2:3) специального советника «Монреаля», следящего за Иваном Демидовым.

«Мы всегда рады, когда к нам прилетают гости. На Кубке Первого канала к нам прилетали гости из Южной Африки, Турции, Арабских Эмиратов. Мы всегда очень рады, когда к нам приезжают гости. Но сегодня мы рады, что к нам приехали гости из Монреаля. Они были на арене, которая по праву является лучшей в мире. Также они смотрели нашу игру, и мы обязательно с ними еще обсудим в целом, сравним стиль игры, как наша команда играет, как играют клубы в НХЛ.

Мы всегда обмениваемся опытом, берем многое на вооружение. С Кентом Хьюзом и Венсаном Лекавалье завтра поговорим о том, как развивается Иван Демидов. Они остаются в Санкт-Петербурге еще на одну игру. И, конечно, обсудим, как Иван Демидов развивается, как он добавляет и как он в следующей игре улучшит реализацию. Очень интересно общаться и обмениваться опытом с такими уважаемыми людьми», — сказал Ротенберг.

19-летний Демидов в этом сезоне набрал 20 (6+14) очков в 34 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.

1
Иван Демидов
КХЛ
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Умер сыгравший во «Властелине колец» актер Дэвид Уитерлей
Ад последних дней: стали известны новые подробности смерти баскетболиста Яниса Тиммы
Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил два дубля подряд в НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя