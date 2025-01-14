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Сегодня, 12:50

Ротенберг объяснил расторжение контракта СКА с Деанджело

Игнат Заздравин
Корреспондент
Тони Деанджело и Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал уход из команды защитника Тони Деанджело.

14 января СКА сообщил о расторжении контракта с 29-летним американцем.

«Мы пошли навстречу игроку, так как понимаем, что семья важнее всего. В любой ситуации нужно помнить о близких, и мы не стали чинить препятствий Тони в тот момент, когда ему нужно быть с близкими и родными.

Хочу искренне поблагодарить Тони за совместную работу, это был полезный и интересный опыт для всех. Сейчас не нужны спекуляции — мы расстаемся друзьями, и я уверен, что сам Тони тоже будет исключительно добрыми словами отзываться о времени, проведенном в Петербурге», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Также главный тренер СКА не исключил, что в будущем американец вернется в клуб из Санкт-Петербурга.

Деанджело в сентябре прошлого года подписал однолетний контракт с армейцами. В сезоне-2024/25 он набрал 32 (6+26) очка в 34 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Ранее Деанджело играл в НХЛ за «Каролину», «Филадельфию» и «Рейнджерс».

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
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Тони Деанджело
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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