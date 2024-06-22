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Сегодня, 17:03

Ротенберг: «Наши ребята будут кататься лучше, чем хоккеисты в Кубке Стэнли»

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Вице-президент ФХР Роман Ротенберг оценил итог выступления команды ХК «Красная машина Юниор» на мероприятии, посвященном закрытию сезона.

— Есть два критерия: результат и развитие игроков. Оба этих критерия выполняются на все 100 процентов. Вся наша академия СКА с участием «Красной машины Юниор» работает практически уже сейчас во многих городах-миллионниках. И в Санкт-Петербурге, где начинали, и в Москве, Московской области. Появляется конкуренция, а это двигатель прогресса. Ребята развиваются. Нам главное, чтобы эти ребята развивались. Сейчас благодаря сборной Россия-25 облетели многие города. Взяли с собой воспитанников 2014 и 2015 годов рождения. Они играли со своими сверстникам. В Казахстане более техничные ребята, в Омске более физически сильные. Если объединим усилия, сможем развивать хоккеистов.

Вы посмотрите, например, на финал Кубка Стэнли. Мы можем подготовить наших ребятишек, которым 8 — 9 лет. Они будут лучше кататься, играть, чем те хоккеисты, которые сейчас выступают в Кубке Стэнли. И наши соотечественники — Тарасенко, Бобровский. Ну и конечно мы смотрим по мировому уровню. Нам нужно, чтобы наши ребята в итоге играли лучше, чем условный Макдэвид или остальные лучшие игроки мира.

— Верите, что когда-нибудь сборная России будет целиком состоять из воспитанников «Юниора»?

— Мы не стремимся к тому, чтобы вся сборная состояла из наших воспитанников. Мы стремимся к тому, чтобы весь наш хоккей развивался. Вы знаете, всегда это решение тренера. В футболе спрашивают: «Зачем бразильцы играют?» Потому что они сильнее по спортивному принципу. Если наши ребята будут выступать сильнее, они будут играть. Тут все просто. Спортивный принцип, — сказал Ротенберг журналистам.

«Красная машина Юниор» — хоккейная школа, обучающая детей по стандартам Национальной программы подготовки хоккеистов, современным методикам, разработанным специалистами ФХР. Она существует с 2020 года.

Хоккей
Роман Ротенберг
ФХР
4
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