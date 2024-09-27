Ротенберг: «Кузнецов поехал в больницу, пожелаем ему здоровья»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о состоянии форварда Евгения Кузнецова после матча с «Северсталью» (8:5) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Нападающий покинул лед в первом периоде из-за повреждения руки.

«Пожелаем здоровья Кузнецову, ждем его возвращения. Он поехал сейчас в больницу», — сказал тренера на пресс-конференции.

Кузнецов в этом сезоне провел 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков.

СКА одержал пятую победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 13 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции.