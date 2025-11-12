12 ноября, 10:58
Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о влиянии возможного возвращения Александра Овечкина в КХЛ.
— Если Александр Овечкин вернется в КХЛ для прощального сезона, это поспособствует увеличению количества занимающихся хоккеем?
— Звезды нужны даже для мастер-классов во дворе. Обязательно нужны звезды. Это популяризирует хоккей. В этих дворах мы можем проводить такие мастер-классы, как недавно провели со сборной U-18. Там идет обмен опытом, развитие. Конечно, появление Саши Овечкина на таких мероприятиях даст импульс и будет популяризировать хоккей. Но, чтобы дети могли заниматься этим спортом, нужны катки. Строительству площадок мы сейчас уделяем максимальное внимание. Хочу акцентировать внимание, что это все внебюджетные источники: консорциумы, инвесторы, гранты. Город нам помогает. Делаем такие проекты с Москвой и Московской областью. На форуме «Россия — спортивная держава» мы обсудили эти направления с разными субъектами РФ. Будем делать это для того, чтобы дать нашим детям возможность заниматься хоккеем, это наша основная задача.
За карьеру у 40-летнего россиянина 901 гол и 734 результативные передачи в 1507 матчах в НХЛ. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26.
Valery Smirnov
Да если бы Овечкин просто откатался завершающий сезон в КХЛ, то и это была бы уже бомба.
14.11.2025
Федот
Нет опасней человека, чем инициативный балбес!
13.11.2025
андр
"чтобы дети могли заниматься этим спортом, нужны катки..." Чтобы все дети могли заниматься хоккеем, родителям нужны денежные средства.
12.11.2025
804alex
Сейчас у нас только одна звезда (Роман) дает мастер-классы. А если будет еще Овечкин!!! «Галантерейщик и кардинал — это сила!» (Д’Артаньян и три мушкетёра).
12.11.2025
Павел Заблоцкий
А хоккей в России без звезды НХЛ не популярен????
12.11.2025