12 ноября, 10:58

Ротенберг — о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Даст импульс, будет популяризировать хоккей»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Роман Ротенберг и Александр Овечкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о влиянии возможного возвращения Александра Овечкина в КХЛ.

— Если Александр Овечкин вернется в КХЛ для прощального сезона, это поспособствует увеличению количества занимающихся хоккеем?

— Звезды нужны даже для мастер-классов во дворе. Обязательно нужны звезды. Это популяризирует хоккей. В этих дворах мы можем проводить такие мастер-классы, как недавно провели со сборной U-18. Там идет обмен опытом, развитие. Конечно, появление Саши Овечкина на таких мероприятиях даст импульс и будет популяризировать хоккей. Но, чтобы дети могли заниматься этим спортом, нужны катки. Строительству площадок мы сейчас уделяем максимальное внимание. Хочу акцентировать внимание, что это все внебюджетные источники: консорциумы, инвесторы, гранты. Город нам помогает. Делаем такие проекты с Москвой и Московской областью. На форуме «Россия — спортивная держава» мы обсудили эти направления с разными субъектами РФ. Будем делать это для того, чтобы дать нашим детям возможность заниматься хоккеем, это наша основная задача.

За карьеру у 40-летнего россиянина 901 гол и 734 результативные передачи в 1507 матчах в НХЛ. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26.

5

  • Valery Smirnov

    Да если бы Овечкин просто откатался завершающий сезон в КХЛ, то и это была бы уже бомба.

    14.11.2025

  • Федот

    Нет опасней человека, чем инициативный балбес!

    13.11.2025

  • андр

    "чтобы дети могли заниматься этим спортом, нужны катки..." Чтобы все дети могли заниматься хоккеем, родителям нужны денежные средства.

    12.11.2025

  • 804alex

    Сейчас у нас только одна звезда (Роман) дает мастер-классы. А если будет еще Овечкин!!! «Галантерейщик и кардинал — это сила!» (Д’Артаньян и три мушкетёра).

    12.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    А хоккей в России без звезды НХЛ не популярен????

    12.11.2025

    Александр Овечкин
    Хоккей
    КХЛ
    НХЛ
    Роман Ротенберг
