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23 августа, 23:10

Ротенберг: «Мы работаем для того, чтобы Кузнецов вновь стал одним из лучших игроков в мире»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал адаптацию российского нападающего Евгения Кузнецова в петербургской команде.

В пятницу, 23 августа, Кузнецов забил решающий буллит в товарищеском матче против «Сочи» (1:1, буллиты 3:2).

«Он абсолютно заслуживает быть капитаном СКА. Он объединяет команду и удивляет своим отношением. Да, есть над чем работать. Мы работаем вместе. Мы только в начале нашего долгого пути, и работаем для того, чтобы Женя вновь стал одним из лучших игроков в мире. Он уже это не раз доказывал делом», — сказал Ротенберг.

31 июля клуб СКА объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.
Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 2 результативные передачи.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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