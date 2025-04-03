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3 апреля, 00:12

Ротенберг: «Штанга и перекладина — лучшие друзья вратаря «Динамо»

Александр Абустин
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» (4:5 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что сопернику помогали штанги и перекладины.

— Насколько эмоциональный матч для вас?

— Обычный матч, две сильные команды. Надо играть еще лучше и побеждать. Для меня это важная игра. Мы уже 10 лет так работаем в плей-офф. Этот опыт помогает мне вытаскивать такие матчи. Только вперед и за Питер!

— Что не получилось?

— На сегодняшний день штанга и перекладина — лучшие друзья вратаря «Динамо». Но так не может продолжаться всегда. Продолжаем улучшать игру. У нас есть резервы — в этом наш плюс.

— Как прокомментируете решение снять вратаря за семь с половиной минут до конца основного времени?

— Решение было правильным, мы же сравняли.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в пятницу, 4 апреля, в Москве.

&laquo;Динамо&raquo; во&nbsp;втором овертайме победило СКА (5:4).Какой же безумный хоккей в Петербурге! После такой драмы СКА спасти серию будет очень тяжело
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