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Сегодня, 02:13

Ротенберг — о кричалках фанатов «Спартака»: «Эмоции кипят сейчас, не хочу лишнего наговорить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Спартаком» (5:2) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ раскритиковал кричалки болельщиков.

«Я не хочу комментировать, пусть лига этим занимается. Там сидят чиновники лиги, которые очень много рассказывают. А что на деле — мы все сами видим. Наверное, когда всю игру скандируют матом и никто не вмешивается... И не первый раз такое происходит, здесь это постоянно! И не только в КХЛ, на всех матчах этой команды. У меня эмоции кипят сейчас, не хочу лишнего наговорить. Но у нас есть же регулятор, который должен влиять на такие вещи? Или полная безнаказанность? Они могут делать все, что угодно! Что они в следующий раз будут исполнять? Что они еще придумают? Давайте подумаем вместе. Всю игру они орут матом, а тут маленькие дети сидят на трибунах. Хоккеисты из школ пришли сюда. Кому это нужно все? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает? Нет ответов на эти вопросы», — сказал Ротенберг.

СКА с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 25 очками — на 3-й строчке.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг во&nbsp;время матча со &laquo;Спартаком&raquo; (5:2) в&nbsp;Москве 25&nbsp;октября 2024 года. «Всю игру они орут матом, а дети сидят на трибунах. Кто это допустил?» Ротенберг наехал на болельщиков после победы над «Спартаком»
Роман Ротенберг

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