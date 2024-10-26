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Сегодня, 01:09

Ротенберг объяснил, за счет чего СКА переиграл «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

«Понимали, что будет игра кость в кость. Собрались полные трибуны. Начали не лучшим образом, но держали удар. Полностью перестроили свою игру в перерыве. Я благодарен ребятам. Мы поговорили по душам и поняли, как нам нужно действовать против сильного соперника и выполнили установку. Забросили хорошие шайбы, могли и больше. «Спартак» всегда имеет против нашей команды сверхмотивацию, поэтому мы понимали: только командная дисциплина поможет нам победить. Нам есть, что улучшить. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», — сказал Ротенберг.

СКА с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 25 очками — на 3-й строчке.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг во&nbsp;время матча со &laquo;Спартаком&raquo; (5:2) в&nbsp;Москве 25&nbsp;октября 2024 года. «Всю игру они орут матом, а дети сидят на трибунах. Кто это допустил?» Ротенберг наехал на болельщиков после победы над «Спартаком»

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