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Ротенберг: «В КХЛ не может быть по 100 человек на трибунах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг остался недоволен посещаемостью матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (8:0). Игру на «Арене-Мытищи», которая вмещает 9 тысяч человек, посетило 1403 зрителя.

«В КХЛ не может быть по 100 человек на трибунах. К нам из национальной хоккейной лиги вернулись Евгений Кузнецов, Никита Зайцев. Они спрашивают, как такое может быть? Это стыдно. Давайте вместе подумаем, что можно делать, как привлечь болельщиков в Мытищах. Может, стоит приглашать детей из школ», — цитирует ТАСС Ротенберга.

СКА набрал 27 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Куньлунь» (13) занимает последнее, 11-е место.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
Роман Ротенберг

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