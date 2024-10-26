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Сегодня, 04:30

Ротенберг — о реакции игроков на кричалки: «Давайте вы повторите, что кричат трибуны, а я на вас посмотрю. Побуду Плотниковым»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Спартаком» (5:2) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ прокомментировал реакцию своих игроков на оскорбительные кричалки.

«Считаю ли я их поведение достойным? Давайте вы повторите, что кричат трибуны, а я на вас посмотрю. Побуду Плотниковым. Вас оштрафуют? Ну давайте честно общаться. Там три кричалки были, я их хорошо знаю. Не можете? Боитесь кого-то? У нас свободная страна, никто вас не закошмарит за это. Это ответ на вопрос. Больше нет комментариев», — сказал Ротенберг.

СКА с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 25 очками — на 3-й строчке.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг во&nbsp;время матча со &laquo;Спартаком&raquo; (5:2) в&nbsp;Москве 25&nbsp;октября 2024 года. «Всю игру они орут матом, а дети сидят на трибунах. Кто это допустил?» Ротенберг наехал на болельщиков после победы над «Спартаком»
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг

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