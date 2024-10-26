Ротенберг — о реакции игроков на кричалки: «Давайте вы повторите, что кричат трибуны, а я на вас посмотрю. Побуду Плотниковым»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Спартаком» (5:2) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ прокомментировал реакцию своих игроков на оскорбительные кричалки.

«Считаю ли я их поведение достойным? Давайте вы повторите, что кричат трибуны, а я на вас посмотрю. Побуду Плотниковым. Вас оштрафуют? Ну давайте честно общаться. Там три кричалки были, я их хорошо знаю. Не можете? Боитесь кого-то? У нас свободная страна, никто вас не закошмарит за это. Это ответ на вопрос. Больше нет комментариев», — сказал Ротенберг.

СКА с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 25 очками — на 3-й строчке.