Ротенберг: «Это плей-офф, в истории с 0-3 только одна команда вытаскивала — СКА»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» (4:5 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ прокомментировал количество удалений у своей команды.

— Проблемы глупых удалений, как от них избавиться?

— Обе команды на пределе, все хотят выиграть, где-то эмоции перехлестывают. В каких-то моментах надо сыграть с холодной головой. То, что касается пропущенных шайб... Всегда есть детали, которые мы обязаны улучшать. Вы видели, сколько ребята бились, многие играли на уколах и травмах. Проявили характер, забили и могли сделать это еще. Это плей-офф, здесь всегда важно понимать, что в истории с 0-3 только одна команда вытаскивала — СКА. В других ситуациях много случаев, когда спокойно получается взять несколько игр подряд. В этом ничего такого сложного нет.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в пятницу, 4 апреля, в Москве.