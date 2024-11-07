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7 ноября, 23:02

Ротенберг о поражении от «Сочи»: «Не имеем права так играть дома»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Сочи» (2:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Сегодня команда очень хотела выиграть. Все стремились побеждать в этой игре. Соперник сыграл от обороны, на контратаках, как мы и ожидали. Допустили индивидуальные ошибки. Они связаны с тем, что мы усердно тренируемся. Много сил потратили на льду и в зале, и в целом отдали много эмоций. Мы продолжаем дальше тренироваться. Не имеем права так играть дома. Нужно проще сыграть. У нас лидеры команды — молодые ребята. Обещаем, что в следующем матче покажем другой уровень самоотдачи», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

СКА проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы (32 очка после 25 игр) опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции.

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Роман Ротенберг

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