Роман Ротенберг оценил игру новичка СКА Андрея Алтыбармакяна

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2) оценил игру новичка команды Андрея Алтыбармакяна.

— Андрей Алтыбармакян сегодня появлялся в большинстве. Прокомментируйте его переход из «Сочи».

— В СКА сейчас много наших воспитанников. Зыков — с Петроградки. Николаев из Ленинградской области, Алтыбармакян — из Приморского района. Это наш пацан, он играл в «Сочи», в АХЛ, в системе такой хорошей организации, как «Чикаго», там он набрался опыта. Сейчас пришло время выходить на новый уровень — Андрей готов. У него есть все задатки, чтобы вписаться в нашу систему: игровое мышление, хорошее катание, понимание хоккея. Он играет самоотверженно, с огоньком, но есть над чем работать. Мы сыграли один матч, победили. Как и все остальные хоккеисты, он внес вклад в победу. Все молодцы! Это была командная победа. Она всегда достается большим трудом и каждый игрок, каждый тренер, каждый человек из команды — доктора, точильщики, массажисты — все вносят вклад в победу.

Все они часть нашей семьи. А самое главное — наши болельщики, которым мы благодарны за поддержку. С Алтыбармакяном будем работать — все через тренировки. Видим в нем огромный потенциал. Наша совместная работа только начинается. Кстати, Андрей отдал передачу, когда не засчитали гол. Было хорошее действие, но, к сожалению, шайба была не засчитана. Есть к чему стремиться.